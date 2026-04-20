Emiratos Árabes anuncia el desmantelamiento de un grupo «terrorista» con vínculos con Irán

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Dubái, 20 abr (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este lunes el desmantelamiento de una «organización terrorista» con vínculos con Irán, así como la detención de 27 de sus miembros, por participar en «actividades clandestinas destinadas a socavar la unidad nacional» y «desestabilizar» el país del golfo Pérsico.

La Agencia de Seguridad del Estado emiratí dijo en un comunicado que las actividades de este grupo, que no identificó pero del que difundió fotografías de sus 27 detenidos, consistían en la planificación de «operaciones terroristas y de sabotaje sistemáticas dentro de sus fronteras».

Según las investigaciones realizadas, este grupo mantenía vínculos con el Wilayat al Faqih (Custodia del Jurista Islámico) de Irán, una doctrina política de la rama chií del islam que fue adoptada por el ayatolá iraní Jomeini y que establece que los académicos islámicos deben ser quienes gobiernan el país.

La nota apuntó que los miembros de la organización desmantelada también «adoptaron ideologías terroristas extremistas que amenazan la seguridad interna», mientras que realizaron operaciones reclutamiento y adoctrinamiento a través de «reuniones secretas» coordinadas con «entidades extranjeras, con el objetivo de infiltrarse en puestos clave».

Estas reuniones fueron celebradas tanto dentro como fuera de Emiratos según las investigaciones de las autoridades emiratíes, junto con «elementos terroristas y organizaciones sospechosas» que tampoco fueron identificadas.

«Su objetivo era difundir ideas engañosas entre la juventud emiratí y reclutarlos para servir a intereses extranjeros, incitar contra la política exterior y los procedimientos internos del país, e intentar proyectar una imagen negativa del mismo», añadió la nota, sin apuntar a ningún responsable en concreto.

Además, indicó que la organización recaudó fondos de forma ilegal que fueron transferidos a «entidades extranjeras sospechosas».

Los arrestados fueron imputados con cargos como la creación y operación de una organización secreta en Emiratos, la «lealtad a entidades extranjeras» o «atentar contra la unidad nacional y la paz social», añadió la nota.

A finales de marzo, Emiratos ya anunció el desmantelamiento de otra «red terrorista» financiada y operada por el grupo chií libanés Hizbulá e Irán.

Desde el estallido de la guerra de Irán el 28 de febrero, y los consiguientes ataques de represalia iraníes contra los países del golfo Pérsico, las naciones árabes afectadas han realizado campañas de arresto masivas contra opositores, críticos o incluso personas que difundieron vídeos sobre la situación de seguridad en la zona. EFE

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