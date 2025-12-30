Emiratos Árabes anuncia que retira todas sus fuerzas del Yemen tras ultimátum saudí

1 minuto

El Cairo, 30 dic (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes que retira todas sus fuerzas que seguían en el Yemen tras el ultimátum dado por Arabia Saudí y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente de que tenían que abandonar el país en 24 horas al ser acusados de apoyar a los secesionistas del sur.

El Ministerio de Defensa emiratí anunció en un comunicado «el fin de los restantes equipos antiterroristas en el Yemen por su propia voluntad y de manera que garantice la seguridad de sus miembros y en coordinación con los socios competentes». EFE

se-ijm/rsm