Emiratos Árabes apoya a Paraguay en implementación de una estrategia contra la corrupción

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Asunción, 17 jul (EFE).- El presidente de la Autoridad de Rendición de Cuentas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Humaid Obaid Abushibs, se reunió este viernes con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y funcionarios locales, para abordar la estrategia anticorrupción que impulsa el país suramericano.

Así lo dio a conocer en X el gobernante paraguayo, quien indicó que participó del encuentro junto al Contralor General de Paraguay, Camilo Benítez, su jefe de Gabinete, Javier Giménez, y equipos técnicos.

La reunión, señaló Peña, fue «con el fin de avanzar en la propuesta que el Paraguay impulsa en materia de anticorrupción».

«La inversión en digitalización, transparencia, integridad e inteligencia artificial constituye un paso trascendental para alcanzar un Estado más eficiente en el gasto público y consolidar nuestra cultura de rendición de cuentas», agregó el jefe de Estado.

Peña, cuya segunda visita oficial a Emiratos Árabes como presidente tuvo lugar entre finales de enero y los primeros días de febrero pasado, destacó la » sólida relación» y el respaldo de la nación asiática a su país.

«Reivindico las alianzas estratégicas que nos permiten mejorar el gasto público, fortalecer la economía e incentivar la inversión extranjera en nuestro país», concluyó Peña en su publicación.

El funcionario emiratí llegó en la mañana de este viernes al aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad paraguaya de Luque (centro) y que sirve a Asunción, donde fue recibido en el espigón presidencial por Peña y sus funcionarios.

El gobernante se desplazó luego a la localidad de Ayolas, en el departamento de Misiones (sur), para encabezar un acto en la hidroeléctrica de Yacyretá, que Paraguay comparte con Argentina.

En junio pasado, el ministro para el Comercio Exterior de EAU, Thani Al Zeyoudi, visitó Paraguay, después de que la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de ese país, Reem Al Hashimy, llegara en enero de este año a esta nación suramericana.EFE

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