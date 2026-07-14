Emiratos Árabes condena «actos de piratería» en Ormuz tras ataque a petroleros emiratíes

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(Actualización con reacción de ADNOC)

Dubái, 14 jul (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó este martes como «actos de piratería» y «chantaje» los ataques iraníes contra la navegación en el estrecho de Ormuz, tras el bombardeo que en las últimas horas provocó daños materiales «significativos» en dos petroleros emiratíes y causó un muerto y ocho heridos, cuatro de ellos graves.

El Ministerio de Exteriores emiratíes advirtió, en un comunicado, de que «atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de presión económica o chantaje constituye un acto de piratería y supone una amenaza directa para la estabilidad de la región y su población, así como para la seguridad energética mundial».

Exigió que «Irán detenga estos ataques agresivos, garantizando su pleno compromiso de cesar todas las hostilidades y reabrir el estrecho de forma total e incondicional en favor de lograr la seguridad regional y la estabilidad de la economía y el comercio mundiales».

El citado departamento emiratí acusó a Irán de atacar a sus dos petroleros Mombasa B y Al Bahiyah cuando navegaban en el sur de Ormuz, en aguas jurisdiccionales del vecino Omán, y afirmó que el bombardeo causó la muerte de un tripulante indio y otras ocho personas resultaron heridas, seis indios y dos ucranianos.

Por su parte, la empresa petrolera emiratí ADNOC confirmó en un comunicado que Al Bahiyah y Mombasa B fueron atacados con proyectiles, causando la muerte de un miembro de la tripulación, y expresó sus condolencias a la familia y compañeros del fallecido.

Indicó en un comunicado que «Al Bahiyah, un buque petrolero de gran tamaño (VLCC) propiedad de ADNOC Logistics & Services -su brazo de logística marítima-, y el Mombasa B, de gran tamaño operado por la compañía bajo un contrato de fletamento, sufrieron daños significativos en el ataque».

El Ministerio de Defensa emiratí había asegurado que el ataque contra Mombasa y Al Bahiyah causó daños materiales como resultado de los incendios que se desataron a bordo, «los cuales han sido controlados desde entonces», y advirtió de que EAU «se reserva su pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes».

El ataque llega en el contexto de la creciente tensión en la región por los bombardeos y represalias de los últimos días entre Estados Unidos, que bombardea el territorio iraní, e Irán, que ataca buques y petroleros en las aguas del golfo Pérsico así como a sus vecinos árabes aliados de Washington, como Kuwait, Baréin y EAU.

El ataque contra los petroleros emiratíes fue condenado también este martes como «acción hostil y violación del derecho internacional y la libre navegación» por el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, y por varios Gobiernos de la zona, incluidos el catarí.

El CCG es una alianza política y económica compuesta por Arabia Saudí, Catar, EAU, Omán, Baréin y Kuwait. EFE

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