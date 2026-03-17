Emiratos Árabes intercepta 10 misiles balísticos y 45 drones en un nuevo ataque iraní

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Redacción internacional, 17 mar (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) interceptó 10 misiles balísticos y 45 drones «lanzados desde Irán» este martes, según confirmó el Ministerio de Defensa del país a través de un comunicado en la red social X.

Según el ministerio, contando este último ataque, los sistemas de defensa aérea de EAU han derribado 314 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.625 drones desde el inicio de «la agresión iraní» el pasado 28 de febrero, en respuesta a un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre la República Islámica.

En su mensaje, el ministerio emiratí remarcó que, desde el 28 de febrero, los ataques iraníes se cobraron la vida de dos miembros del Ejército y de seis civiles de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, nepalí y palestina.

Además, un total de 157 personas resultaron heridas en las últimas semanas como consecuencia del impacto de drones o misiles balísticos en territorio emiratí, «con lesiones que van desde leves hasta moderadas y graves», afirmaron las autoridades.

Entre los heridos se encontraban ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.

El Ministerio de Defensa aseguró que sigue estando «plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza, y que se opondrá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, de manera que se garantice la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y se salvaguarden sus intereses y capacidades nacionales». EFE

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