Emiratos Árabes se reserva el derecho a responder a los nuevos ataques de Irán

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Dubái, 4 may (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este lunes que se reserva el «pleno y legítimo derecho a responder» a los nuevo ataques con drones y misiles de Irán contra su territorio, que durante la jornada de hoy han alcanzado una zona industrial en el este del país, mientras que otros han sido derribados por las defensas antiaéreas.

El Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado que EAU «se reserva el pleno y legítimo derecho de responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, seguridad nacional, integridad territorial, ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional».

Tras condenar «enérgicamente los renovados ataques terroristas iraníes contra objetivos e instalaciones civiles en el país», que hasta el momento han dejado tres nacionales indios heridos de levedad, el departamento indicó que se trata de «una transgresión inaceptable» y de «una amenaza directa» a la seguridad de Emiratos.

«Atacar a civiles e infraestructura civil es condenado y rechazado por todos los estándares legales y humanitarios», añadió la nota, que insistió en «la necesidad de detener de inmediato estos ataques alevosos para garantizar el pleno cumplimiento del cese de todas las hostilidades».

Además, responsabilizó «plenamente a Irán» por estos ataques, que calificó de «traicioneros», y de sus repercusiones.

Estos son los primeros ataques de Irán contra Emiratos desde la entrada en vigor de la tregua entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril, un pacto que puso fin a los ataques iraníes de represalia por la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero contra la República Islámica.

El Ministerio de Defensa emiratí ha indicado en varios comunicados que en las últimas horas está interceptando lanzamientos de misiles y drones iraníes contra su territorio.

Hasta el momento, al menos tres nacionales indios han resultado heridos leves en un ataque con dron que ha provocado un «gran incendio» en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira, en el este del país, según informaron las autoridades del emirato. EFE

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