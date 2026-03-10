Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí informan de nuevos ataques

1 minuto

Redacción internacional, 10 mar (EFE).- Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí reportaron este martes nuevos ataques sobre su territorio, en el undécimo día de guerra en Irán.

El Ministerio de Defensa de EAU informó a través de X de que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles y drones procedentes de Irán y solicitó a la población «seguir las instrucciones de seguridad».

Asimismo, la Guardia Nacional de Kuwait «interceptó y derribó con éxito seis drones» en los sectores norte y sur del país, anunció la agencia estatal de noticias.

El Ministerio del Interior de Baréin, por su parte, instó a la población a dirigirse «al lugar seguro más cercano» y mantener la calma en medio de las últimas sirenas antiaéreas que han sonado en el país, sin que las autoridades hayan informado por el momento de ataques concretos.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí también declaró que su Ejército interceptó dos drones que volaban hacia el este del país, tres horas después de que las defensas de Riad interceptaran otros dos vehículos aéreos no tripulados cerca de la gobernación de Al-Kharj.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica. EFE

