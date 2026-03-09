Emiratos Árabes Unidos asegura que su territorio no se usa para atacar a Irán

Ginebra, 9 mar (EFE).- El territorio de Emiratos Árabes Unidos (EAU) no se usa para lanzar ataques contra Irán, aseguró este lunes su embajador ante la sede europea de la ONU, Jamal Al Musharakh, quien denunció los ataques -la gran mayoría repelidos- contra las infraestructuras civiles que ha sufrido su país por parte de la República Islámica.

Preguntado sobre el uso de la base Al Dhafra, ubicada en Abu Dabi y que alberga tropas estadounidenses y aeronaves de combate, así como cierto tipo de drones, el diplomático insistió en que desde ningún lugar del territorio emiratí se está partiendo para perpetrar ataques contra Irán.

No obstante, declinó ofrecer más detalles al respecto por considerarlo «información de logística militar».

Desde el inicio de estos ataques, el Ministerio de Defensa emiratí sostiene haber detectado 238 misiles balísticos, de los cuales afirma haber destruido 221 fueron destruidos; 1.422 drones, con 1.342 declarados como interceptados, y ocho misiles de crucero identificados y destruidos.

«No vamos a participar, ni nos involucraremos, en ningún ataque desde nuestro territorio, somos uno de los países que llama constantemente a volver a la mesa de negociaciones, necesitamos diplomacia y una desescalada (de la guerra)», insistió el diplomático.

Asimismo, defendió la relación con Estados Unidos, y señaló que «nuestra asociación se mantiene fuerte y firme».

El embajador enfatizó que el Estado emiratí tiene la capacidad para proteger sus infraestructuras vitales, así como a sus ciudadanos y visitantes, en el contexto de la importancia que tiene el sector del turismo para la economía del país.

Sobre la posibilidad de que se ataquen las plantas desalinizadoras, de las que depende el acceso de agua potable de la población, Al Musharakh aseguró que Emiratos tiene la total capacidad de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios esenciales. EFE

