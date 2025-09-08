Emiratos alerta que anexión de Israel de territorio palestino «cierra la puerta a la paz»

El Cairo, 8 sep (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) advirtió este lunes que la anexión por parte de Israel del territorio palestino «cierra la puerta a la paz» y representa una «traición» a los Acuerdos de Abraham, por el que el país normalizó sus relaciones con el Estado judío en 2020.

«La anexión de territorio palestino por parte de Israel, de continuar, no solo cerraría la puerta a la paz y la integración, sino que traicionaría el espíritu mismo de los Acuerdos de Abraham», dijo la ministra adjunta de Asuntos Políticos y enviada del ministro de Exteriores emiratí, Lana Nusseibeh, en el Hili Forum de Abu Dabi.

Durante su intervención, la destacada representante recordó que cuando se firmaron los Acuerdos de Abraham, auspiciados por Estados Unidos, fue «una declaración de convicción de que la desconfianza puede dar paso a la coexistencia» en Oriente Medio mediante la integración de Israel y la creación de un Estado palestino.

«Hoy, esas esperanzas se ponen a prueba», lamentó Nusseibeh, que insistió en que la anexión de territorios palestinos «no es solo una cuestión política, es una cuestión de principios y una cuestión de paz» para la región de Oriente Medio: «También es una línea roja», recordó.

Por otra parte, la diplomática reconoció la existencia de un «riesgo inherente de que los extremistas intentaran desvirtuar la visión de los Acuerdos de Abraham», en referencia al «ataque terrorista» de Hamás del 7 de octubre de 2023 y a «la terrible guerra israelí en Gaza».

Esto, según, Nusseibeh, «exacerbó el riesgo de radicalización e inestabilidad en la región».

La semana pasada, Bezalel Smotrich, uno de los dos ministros ultranacionalistas israelíes, pidió al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que Israel se anexione un 82 % de Cisjordania ocupada, excluyendo únicamente las grandes ciudades palestinas.

Según dijo en un mensaje difundido por su oficina, su plan busca «máximo territorio y mínima población» para «mantener una clara mayoría judía en un Estado de Israel judío y democrático». EFE

