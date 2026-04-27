Emiratos bloqueó más de 100 cuentas de medios de comunicación durante la guerra de Irán

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Dubái, 27 abr (EFE).- Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron este lunes que han bloqueado «más de 100 cuentas» de medios de comunicación que publicaron informaciones que dejaron «bajo una luz negativa» a diferentes países árabes del golfo Pérsico y que fueron blanco de los ataques de represalia de Irán durante la guerra.

«Se han bloqueado más de 100 cuentas de medios que violaron estos principios, y espero extender este enfoque al mundo árabe, dado su impacto en la protección de la opinión pública frente a la retórica negativa y la distorsión», dijo el presidente de la Autoridad Nacional de Medios emiratí, Abdalá bin Mohamed bin Butti.

El funcionario emiratí hizo estas declaraciones durante el foro «Gulf Creators», que se celebra en Dubái, y en el que participan más de mil profesionales de medios de comunicación y creadores de contenido del golfo Pérsico.

Por su parte, el jefe de la oficina de prensa del Gobierno emiratí, Saeed al Atr, afirmó que durante los ataques iraníes de represalia contra los países árabes -que comenzaron al inicio de la guerra el 28 de febrero- se escribieron unos 218.000 artículos sobre estas naciones.

«Se observó que el 51 % de esos materiales presentaban a los Estados del Golfo bajo una luz negativa», indicó.

Desde principios de marzo, varias páginas de medios de comunicación y de creadores de contenido fueron bloqueadas por las autoridades emiratíes, algunas de ellas tan populares como las cadenas privadas saudíes Al Arabiya o Al Hadath, que en su momento tuvieron su sede en Dubái hasta que fueron trasladadas hace un par de años a Riad.

Estos canales difundieron imágenes de los ataques contra Emiratos, la situación en las calles de Dubái o explosiones en diferentes localizaciones consideradas sensibles por las autoridades del país, que también han realizado una campaña de arrestos contra personas que publicaron «información engañosa» o vídeos de estas acciones.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ya alertó en marzo de que los países del Golfo y Jordania estaban «prohibiendo la difusión de información sobre ataques con misiles y drones iraníes», que en su mayoría fueron interceptados. EFE

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