Emiratos condena el «tiroteo terrorista» en Jerusalén y expresa condolencias a Israel

Dubái, 8 sep (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU), que en los últimos días ha elevado el tono contra el Gobierno israelí por la guerra en Gaza, calificó este lunes de «terrorista» el tiroteo ocurrido cerca de Jerusalén que se saldó con la muerte de al menos seis personas, entre ellos un español que vivía en Israel, al tiempo que expresó sus condolencias a este país.

«Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el tiroteo terrorista ocurrido cerca de Jerusalén, que causó la muerte y heridas a varias personas», dijo el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado, en el que rechazó «estos actos terroristas» y «toda forma de violencia y terrorismo que busque desestabilizar la seguridad y estabilidad».

Asimismo, expresó «sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas, así como al Estado de Israel y a su amable pueblo», mientras que deseó una pronta recuperación a todos los heridos.

En el tiroteo perpetrado contra una parada de autobús cerca del asentamiento de Ramot Alon, anexionado como barrio a Jerusalén, resultaron heridas además doce personas, siete ellas de gravedad, según los servicios de emergencias.

La autoridades apuntan a que los dos atacantes son palestinos de Cisjordania ocupada, pero sus identidades aún se desconocen, mientras que el grupo islamista Hamás consideró en un comunicado que el ataque constituye «una respuesta natural» a los crímenes de israelíes y a la «guerra de exterminio» contra los palestinos.

Emiratos, que normalizó sus relaciones con Israel en 2020 y las reforzó en los últimos años en materia comercial, ha elevado el tono recientemente contra el Gobierno israelí y ha dejado claro que los planes de Israel de anexionar Cisjordania es una «línea roja» que impide «una paz duradera».

El pequeño y rico país del golfo Pérsico ha condenado en reiteradas ocasiones el «genocidio» que perpetra Israel en la Franja de Gaza así como los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero nunca ha puesto sobre la mesa romper sus relaciones con el Estado judío. EFE

