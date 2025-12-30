Emiratos condena y rechaza acusaciones e «inexactitudes» saudíes sobre su papel en Yemen

1 minuto

Dubái, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) rechazó y condenó este martes las acusaciones e «inexactitudes» emitidas por Arabia Saudí sobre su papel en el conflicto del Yemen, después de que Riad señalara por primera vez a Abu Dabi por alimentar el conflicto en el país por su apoyo a los secesionistas del sur.

Emiratos expresó su «profundo pesar por la declaración emitida por el hermano reino de Arabia Saudí y por las inexactitudes fundamentales sobre el papel de EAU en los acontecimientos actuales en la República del Yemen», indicó en un largo comunicado el Ministerio de Exteriores emiratí, reproducido por la agencia oficial de noticias del país, WAM.

Por ello, rechazó «categóricamente cualquier intento de implicar su nombre en las tensiones entre las partes yemeníes» y condenó las acusaciones de que ellos «han presionado u ordenado a alguna de las partes yemeníes a llevar a cabo operaciones militares que amenazan la seguridad» de Arabia Saudí.EFE

