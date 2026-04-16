Emiratos considera a Irán como un «enemigo importante» en el que no pueden confiar

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Dubái, 16 abr (EFE).- El asesor del presidente de Emiratos árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, aseguró este jueves que desde su país ven a Irán como «un enemigo importante» en el que no pueden confiar, una perspectiva que podría ser similar en los otros Estados del golfo Pérsico.

«Somos plenamente conscientes de la postura de muchas sociedades árabes que consideran a Israel como el principal enemigo, pero la perspectiva en los Estados del Golfo puede ser diferente. Irán fue quien atacó a los Estados del Golfo con miles de misiles y drones, y por esta razón, no confiamos en él. Lo consideramos un enemigo importante», dijo en una sesión informativa en el Dubai Press Club.

Afirmó de su país que es «transparente» y que tiene preguntas «legítimas sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos y drones».

«Así como los iraníes tienen derecho a exigir garantías y compensación, nosotros en EAU también tenemos derecho a exigir garantías de que tales ataques cobardes no se repetirán, y una compensación por este ataque», indicó.

Hasta la guerra, Irán era el principal destino de las exportaciones no petroleras y de las mercancías en tránsito de Emiratos, y Dubái ha funcionado como uno de los principales puntos de negocio para los iraníes, especialmente en un contexto de restricciones financieras derivadas de sanciones.

Sin embargo, Emiratos se ha convertido en el país del golfo Pérsico más castigado por la respuesta de Irán, que ha lanzado de forma reiterada misiles balísticos, misiles de crucero y miles de drones contra su territorio.

Además, el pequeño y rico país del golfo Pérsico ha denunciado graves repercusiones económicas derivadas de los ataques y del bloqueo y la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para sus exportaciones de hidrocarburos, y ha llegado a cerrar su embajada en Teherán en protesta por lo que considera una “agresión” iraní.EFE

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