Emiratos contuvo un incendio provocado por un dron impactado en instalación de combustible

1 minuto

Abu Dabi, 2 mar (EFE).- Las autoridades de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, respondieron este lunes a un incendio que se desató tras el ataque de un dron contra una instalación de almacenamiento de combustible, según anunció la Oficina de Medios de Abu Dhabi en X.

«La situación se contuvo de inmediato y no se registraron heridos ni interrupciones en las operaciones», afirmó la oficina en un mensaje en la mencionada red social.

A continuación, recordó que las autoridades instan a la población a abstenerse de difundir rumores y a obtener información únicamente de fuentes oficiales.

Estados Unidos e Israel iniciaron la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar.

Irán bombardeó las bases militares estadounidenses de los países aliados en la región, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, donde dejó tres víctimas mortales.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses fallecieron por un ataque iraní y cinco resultaron heridos.

Ayer, domingo, Estados Unidos, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos condenaron en un comunicado conjunto los «injustificados» ataques de Irán contra algunos países de la región en respuesta al operativo previo de Israel y Estados Unidos. EFE

cma/mra