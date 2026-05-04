Emiratos denuncia ataque «terrorista iraní» contra uno de sus buques en estrecho de Ormuz

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El Cairo, 4 may (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunció este lunes un ataque «terrorista iraní» contra un buque cisterna perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) con dos drones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar heridos, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Exteriores expresó en un comunicado su «enérgica condena y repudio al ataque» y lo tildó de una «flagrante violación de la Resolución 2817 de Consejo de Seguridad, que subraya la libertad de navegación y rechaza atacar buques comerciales o interrumpir rutas marítimas internacionales».

No obstante, el comunicado no dio más detalles del buque ni en qué zona fue atacado.

Anteriormente, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó de madrugada de un nuevo ataque contra un buque cisterna en aguas del estrecho de Ormuz.

Un «proyectil desconocido» alcanzó el buque a las 19.40 GMT del domingo a 78 millas náuticas (unos 144 kilómetros) al norte de Fujairah, en EAU, pero no identificó la bandera, según la agencia británica.

Emiratos reiteró en el comunicado que atacar la navegación comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de presión o chantaje económico «constituye un acto de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria iraní y representa una amenaza para la estabilidad de la región».

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que «Irán detenga estos ataques traicioneros, asegurando su pleno compromiso con el cese de todas las hostilidades, y reabra el estrecho de forma total e incondicional».

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní publicó este lunes un nuevo mapa en el que muestra las áreas que controla la República Islámica del estrecho, señaló la agencia iraní Tasnim.

El mapa muestra una línea que une el monte Mubarak en territorio iraní con la ciudad de Fujairah en EAU al este del estrecho, mientras que al oeste del paso estaría bajo control persa la región que va desde la isla iraní de Qeshm hasta la ciudad emiratí de Umm al Quwain.

Después de tres semanas del inicio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, las partes siguen manteniendo un bloqueo selectivo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo y gas por la que, en tiempos de paz, circula alrededor de un 20 % de las energías fósiles mundiales. EFE

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