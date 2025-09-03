Emiratos dice a Israel que anexionar Cisjordania es una «línea roja» y no logrará la paz

Jerusalén, 3 sep (EFE).- La enviada especial del Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos Lana Nusseibeh advirtió este miércoles a Israel de que la anexión de Cisjordania ocupada sería «una línea roja» para su gobierno y no garantizaría «una paz duradera», en reacción a la petición del ministro israelí Bezalel Smotrich de anexionarse el 82 % del territorio palestino.

«La anexión sería una línea roja para mi gobierno, lo que significa que no puede haber una paz duradera. Extinguiría la idea de la integración regional y sería la sentencia de muerte de la solución de dos Estados», dijo Nusseibeh en una entrevista al diario israelí The Times of Israel realizada en Abu Dabi.

«Para cualquier capital árabe con la que hables, la idea de la integración regional sigue siendo una posibilidad, pero la anexión para satisfacer a algunos de los elementos extremistas radicales en Israel sacaría eso de la mesa», afirmó la enviada del Ministerio de Exteriores emiratí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina celebró las declaraciones de Nusseibeh, afirmando que advierten a Israel «de sus peligrosas repercusiones para la integración regional, la oportunidad de implementar la solución de dos Estados y el logro de la paz».

Las palabras de la emiratí van en la línea del comunicado de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que condenaron este miércoles los «incendiarios llamados» de la propuesta del ministro de Finanzas israelí.

El CCG está formado por Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, los dos últimos los únicos que tienen una relación diplomática con Israel en la región del golfo.

Smotrich, uno de los dos ministros ultranacionalistas israelíes, pidió al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que Israel se anexione un 82 % de Cisjordania ocupada, excluyendo únicamente las grandes ciudades palestinas.

Según dijo en un mensaje difundido por su oficina, su plan busca «máximo territorio y mínima población» para «mantener una clara mayoría judía en un Estado de Israel judío y democrático».

El ministro propuso que, en una primera fase, los palestinos de Cisjordania, a la que se refirió por su nombre bíblico, Judea y Samaria, sigan bajo la administración de la Autoridad Palestina, aunque planteó sustituirla más adelante por «alternativas civiles regionales de gestión». EFE

