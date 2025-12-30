Emiratos dice estar «sorprendido» por el ataque saudí contra su cargamento en el Yemen

Dubái, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó estar «sorprendido» por el ataque realizado este martes por aviones saudíes contra un cargamento de material de uso militar en el puerto yemení de Mukalla, ya que, según Abu Dabi, hubo una coordinación previa y desmintió que llevara armas.

Así lo indicó el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado, en el que dijo que «el cargamento en cuestión no contenía armas y que los vehículos descargados no estaban destinados a ninguna parte yemení, sino que fueron enviados para su uso por las fuerzas de EAU que operan en el Yemen», en el marco de la coalición militar antihutí, de la que forma parte junto a Arabia Saudí desde 2015.

Enfatizó que «las afirmaciones que circulan al respecto no reflejan la verdadera naturaleza del cargamento ni su propósito», ya que el Ministerio apuntó que «hubo una coordinación de alto nivel respecto a estos vehículos entre EAU y sus socios en el reino de Arabia Saudí, y se acordó que no saldrían del puerto. Sin embargo, EAU se sorprendió por el ataque a estos vehículos en el puerto de Mukalla».EFE

