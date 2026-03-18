Emiratos dice haber interceptado 13 misiles y 27 drones en nuevo día de ataques de Irán

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Dubái, 18 mar (EFE).- Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) interceptaron 13 misiles balísticos y 27 drones en una nueva ofensiva iraní lanzada este miércoles sobre el país del golfo Pérsico, según anunció el Ministerio de Defensa emiratí en una nota de prensa.

«Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos han interceptado 327 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.699 drones», añadió el documento.

Los ataques de Irán comenzaron el pasado 28 de febrero, en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica, que lleva semanas respondiendo con lanzamientos de drones y misiles contra los intereses estadounidenses en los países del golfo.

El Ministerio de Defensa de EAU denunció en su comunicado que dese el inicio del conflicto las acciones iraníes se cobraron la vida de dos miembros del Ejército y de seis civiles de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, nepalí y palestina.

Además, un total de 158 personas resultaron heridas en las últimas semanas como consecuencia del impacto de drones o misiles balísticos en territorio emiratí, «con lesiones que van desde leves hasta moderadas y graves», afirmaron las autoridades.

Entre los heridos se encontraban ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.

El Ministerio de Defensa aseguró que sigue estando «plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza, y que se opondrá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, de manera que se garantice la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y se salvaguarden sus intereses y capacidades nacionales». EFE

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