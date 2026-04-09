Emiratos dice que no ha detectado amenazas aéreas desde Irán en segundo día de tregua

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Dubái, 9 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este jueves que no ha detectado amenazas aéreas lanzadas desde Irán en lo que va de jornada, en el segundo día de alto el fuego pactado entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto iniciado a finales de febrero.

«El Ministerio de Defensa confirma que el espacio aéreo de EAU estuvo libre de amenazas aéreas durante las últimas horas», dijo el departamento en un comunicado, en el que añadió que las defensas emiratíes «no detectaron misiles balísticos, misiles de crucero ni drones lanzados desde Irán».

Tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas anunciado ayer, Irán siguió lanzando misiles y drones contra varios países del golfo Pérsico en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes contra su territorio.

Según las autoridades emiratíes, las defensas aéreas del país árabe han interceptado un total de 537 misiles balísticos, 26 misiles de crucero y 2.256 drones desde el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero.

Asimismo, estos ataques iraníes han provocado la muerte de al menos 13 personas -de nacionalidad emiratí, marroquí, pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia- y heridas a otras 224 de diferentes partes del mundo, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. EFE

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