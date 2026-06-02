Emiratos dice que países de región pagan las consecuencias de «desmedida ambición» de Irán

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El Cairo, 2 jun (EFE).- El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, aseguró este martes que los países de la región están pagando las consecuencias de la «desmedida ambición» de Irán, en el marco de tensiones de los últimos días por el intercambio de ataques en el golfo Pérsico y la ofensiva israelí en el Líbano.

Gargash, que suele ser muy crítico con Teherán, afirmó en un mensaje en X que «todos los países, desde el golfo Pérsico hasta Yemen, Líbano e Irak, están pagando las consecuencias de la desmedida ambición regional de Irán».

Añadió que «el rol de ningún país» -en referencia al país persa- en Oriente Medio puede ser «a expensas de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad compartidas».

«Una revisión es necesaria e inevitable, basada en principios claros: respeto a la soberanía, buena vecindad y no injerencia en los asuntos de otros» países de la región, señaló el asesor emiratí.

Las declaraciones llegan en un momento de escalada de tensiones de los últimos días por el intercambio de ataques en el golfo Pérsico y la ofensiva israelí en el Líbano y a la espera de un acuerdo entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto entre ambos países.

Hasta ahora Irán no ha respondido a la última propuesta de EE.UU, para alcanzar un acuerdo ya que el «texto definitivo sigue siendo objeto de debate en Teherán y aún no se ha enviado ninguna respuesta», dijo la agencia Mehr que citó a una fuente informada de las negociaciones.

Mientras, el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que si continúan los ataques contra el Líbano, Teherán «paralizaría el camino de las negociaciones», pero no las dio por interrumpidas.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero de Estados Unidos e Israel contra Irán hasta la fecha, Gargash ha endurecido su discurso contra el país persa, a quien calificó en varias ocasiones de «fuente de peligro y amenaza para la seguridad y estabilidad» en Oriente Medio.

Pese a la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril entre EE.UU. e Irán, los Estados del Golfo e Irak -incluido Emiratos- han denunciado varios ataques con drones y misiles dirigidos contra su territorio e infraestructuras estratégicas. EFE

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