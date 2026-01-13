Emiratos dice que se basa en «datos, no en el drama» para crecer con energías renovables

Abu Dabi, 13 ene (EFE).- El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sultan al Yaber, aseguró este martes que se basan en «los datos, no en el drama» para seguir creciendo en las energías renovables, un progreso que tildó de «práctico y no ideológico».

Durante su discurso en la ceremonia de apertura de la Cumbre de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW), el también jefe del gigante renovable emiratí Masdar señaló que para EAU «ese motor de crecimiento», en referencia a un futuro con energías limpias, «se basa en el pragmatismo».

«Creemos que el progreso debe basarse en la realidad, no en la retórica. En lo práctico, no ideológico. En pocas palabras, nos basamos en los datos, no en el drama», afirmó, dado que es un país que «planifica con paciencia, actúa con prudencia e invierte con disciplina», y que «nunca» se distrae «con el ruido del momento».

Aunque no hizo referencia a ningún actor, la administración estadounidense de Donald Trump, desde que regresó al poder el pasado enero, ha frenado el avance en energías renovables en el país, y precisamente la semana pasada anunció su retirada de las organizaciones que luchan contra el cambio climático, una de ellas la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), con sede en Abu Dabi.

El político quiso destacar la inteligencia artificial (IA), que ya «no es una herramienta marginal», como el «sistema operativo de nuestra sociedad industrial», dado que la están integrando en la base energética e industrial para «optimizar cada megavatio».

En opinión de Al Yaber, «no hay inteligencia artificial sin energía real», y para 2040, «se espera que la demanda de energía crezca más del 500 % al mismo tiempo» y que se está acelerando en «todas las dimensiones».

Igualmente, aseveró que «más del 70 % de esta energía seguirá proviniendo de hidrocarburos», pero mientras que «algunos ven esto como una limitación», Al Yaber -también jefe de la petrolera estatal ADNOC- lo ve como «un catalizador, porque el progreso sostenible no consiste en frenar el crecimiento, sino en diseñar un motor mejor».

Masdar cumple 20 años desde que fue fundada en EAU con el propósito de crecer y expandirse en el sector de las energías renovables.

Actualmente, tiene como objetivo una capacidad de cartera de proyectos general en tecnologías de energía limpia de 100 gigavatios (GW) para 2030 y hasta el momento ha conseguido 65 GW en un total de 45 países, según anunció Al Yaber.

Además, la compañía busca expandirse en la península ibérica y en toda Europa, teniendo España como sede principal. EFE

