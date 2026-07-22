Emiratos expresa su solidaridad con Arabia Saudí tras amenazas hutíes de bloqueo marítimo

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Dubái, 22 jul (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó este martes las amenazas de los rebeldes hutíes del Yemen de imponer un bloqueo marítimo a Arabia Saudí y trasladó su «plena solidaridad» a su vecino, en un momento de aparente acercamiento entre ambos países del golfo Pérsico tras meses de tensiones.

El Ministerio de Exteriores emiratí, en un comunicado publicado de madrugada, condenó «enérgicamente las declaraciones del grupo hutí contra el reino de Arabia Saudí, incluidas sus amenazas de imponer un bloqueo marítimo».

Asimismo, instó a la comunidad internacional a garantizar la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular la Resolución 2216 sobre el Yemen y la Resolución 2722 sobre los derechos y la libertad de navegación en el mar Rojo.

El ministerio subrayó que «la libertad de navegación en las vías marítimas internacionales es un derecho garantizado» y trasladó «la plena solidaridad» de Abu Dabi a Riad, así como «su apoyo a todas las medidas adoptadas para preservar su seguridad».

La condena llega después de que los hutíes -alineados con Irán- anunciaran este lunes el bloqueo marítimo a Arabia, asegurando que impedirían a los buques vinculados a Riad navegar por las aguas de la región en respuesta a lo que describen como el continuo bloqueo saudí contra el Yemen.

Pero también se produce después de que en los últimos días se difundieran imágenes y publicaciones en redes sociales de altos cargos emiratíes y saudíes mostrando sintonía y reafirmando sus estrechos lazos históricos, tras meses de tensiones derivadas de la situación de la región.

Este mismo martes, se difundió una fotografía del ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, con el vicepresidente y primer ministro emiratí, Mansour bin Zayed, así como publicaciones de distintos ministros en las que señalan que son «dos pueblos unidos por una historia y un legado compartidos».

La degradación de la relación bilateral en los últimos meses ha estado marcada por tres ejes: la ruptura petrolera simbolizada por la salida emiratí de la OPEP, el malestar de Abu Dabi por la falta de contundencia y coordinación del entorno del Golfo frente a Irán, y sobre todo la pugna por el Yemen, donde los apoyos divergentes a actores locales acabaron provocando acusaciones directas. EFE

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