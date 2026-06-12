Emiratos frustra intento de contrabando de 223 especies en peligro de extinción en Dubái

2 minutos

Dubái, 12 jun (EFE).- Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) frustraron este viernes un intento de contrabando de «223 especies en peligro de extinción» a través del aeropuerto internacional de Dubái, donde se encontraron a los animales en una maleta aparentemente abandonada.

La Aduana de Dubái dijo en un comunicado que «la incautación se produjo después de que una maleta no reclamada despertara sospechas entre los inspectores, lo que motivó una inspección exhaustiva» del contenido de la misma.

En ella encontraron 129 lagartos, 36 escorpiones, ocho serpientes y 50 ranas, algunos de los cuales pueden estar sujetos a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el tratado que regula la comercialización de especies para garantizar que no se amenace su supervivencia.

Según la nota, todos los animales fueron entregados al Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente emiratí, que se encargará de completar los trámites necesarios de conformidad con la normativa local.

El director de Operaciones de Pasajeros de la Aduana de Dubái, Jaled Ahmed, afirmó en declaraciones recogidas en la nota que «la protección de los puertos aduaneros ya no se limita a impedir la entrada de materiales o mercancías prohibidas, sino que ahora abarca la protección de los ecosistemas y los recursos naturales frente a los peligros del tráfico ilegal de especies silvestres».

Asimismo, recordó que las autoridades emiratíes están plenamente capacitadas para hacer frente al contrabando y que siguen desarrollando sus capacidades de vigilancia e inspección «mediante la inversión en recursos humanos y tecnología». EFE

bm-cgs/jcg