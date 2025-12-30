Emiratos niega acusación saudí y se ve «sorprendido» por ataque contra cargamento en Yemen

Dubái, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) negó la acusación de Arabia Saudí de ser el actor que alimenta el conflicto en el Yemen por su apoyo a los secesionistas del sur y dijo estar «sorprendido» por el ataque de aviones saudíes de este martes contra el cargamento que Abu Dabi trasladó al puerto yemení de Mukalla.

Emiratos expresó su «profundo pesar por la declaración emitida por el hermano reino de Arabia Saudí y por las inexactitudes fundamentales sobre el papel de EAU en los acontecimientos actuales en la República del Yemen», indicó en un largo comunicado el Ministerio de Exteriores emiratí, reproducido por la agencia oficial de noticias del país, WAM.

Por ello, rechazó «categóricamente cualquier intento de implicar su nombre en las tensiones entre las partes yemeníes» y condenó las acusaciones de que ellos «han presionado u ordenado a alguna de las partes yemeníes a llevar a cabo operaciones militares que amenazan la seguridad» de Arabia Saudí, en referencia a su apoyo a las fuerzas separatistas del Consejo de Transición Sureño (CTS), que buscan reconstituir Yemen del Sur.

Asimismo, afirmó estar «sorprendido» por el ataque lanzado por aviones saudíes contra un cargamento de material de uso militar en el puerto de Mukalla, ya que, según Abu Dabi, hubo una coordinación previa y desmintió que llevara armas.

«Los vehículos descargados no estaban destinados a ninguna parte yemení, sino que fueron enviados para su uso por las fuerzas de EAU que operan en el Yemen», en el marco de la coalición militar antihutí, de la que forma parte junto a Arabia Saudí desde 2015.

Enfatizó que «las afirmaciones que circulan al respecto no reflejan la verdadera naturaleza del cargamento ni su propósito», y apuntó que «hubo una coordinación de alto nivel respecto a estos vehículos entre EAU y sus socios en el reino de Arabia Saudí, y se acordó que no saldrían del puerto. Sin embargo, EAU se sorprendió por el ataque a estos vehículos en el puerto de Mukalla».

Emiratos destacó que su presencia en el país se produjo «por invitación del legítimo Gobierno» yemení y en el marco de la coalición militar liderada por Riad con el «objetivo de apoyar la restauración de la legitimidad y combatir el terrorismo, con pleno compromiso de respetar la soberanía de la República del Yemen».

Por ello, el departamento aseveró que estos «acontecimientos plantean preguntas legítimas sobre cómo abordarlos y sus repercusiones, en una etapa que requiere altos niveles de coordinación, moderación y sabiduría, teniendo en cuenta los desafíos y amenazas de seguridad existentes asociados con los grupos terroristas, incluidos Al Qaeda, los hutíes y los Hermanos Musulmanes».

Llamó a que estos «acontecimientos recientes» se aborden de modo «responsable» y de forma con la que «evitar una escalada, basándose en hechos fiables y en la coordinación existente entre las partes interesadas, y de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad».

El Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunció hoy la imposición de un estado de emergencia de tres meses en las zonas que controla en el país y un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, al tiempo que rompió su acuerdo de defensa conjunto con EAU por su apoyo a los secesionistas del sur.

Esta madrugada, Arabia Saudí atacó el puerto de Mukalla en el Yemen donde había un cargamento enviado «sin autorización» de la alianza para abastecer supuestamente al CTS.

El Gobierno saudí acusó directamente a EAU de que estos «pasos peligrosos» que está dando el país del golfo Pérsico en el Yemen impulsan la ofensiva militar de los separatistas y constituyen una «amenaza para la seguridad nacional del reino».EFE

