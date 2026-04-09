Emiratos pide «mayor claridad» sobre el alto el fuego y exige reparaciones a Irán

2 minutos

El Cairo, 9 abr (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) pidió «mayor claridad» sobre las disposiciones del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que entró en vigor el miércoles, y exigió que Teherán sea «plenamente responsable de los daños y las reparaciones» tras los ataques lanzados contra el pequeño país del golfo Pérsico.

El Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado publicado anoche que busca «mayor claridad sobre las disposiciones del acuerdo para garantizar el compromiso total de Irán con el cese inmediato de todas las hostilidades en la región y la reapertura completa e incondicional del estrecho de Ormuz».

Tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas, Irán siguió lanzando misiles y drones contra varios países del golfo Pérsico en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes contra su territorio, mientras que condenó los ataques a gran escala de Israel del miércoles contra diferentes puntos del Líbano.

Según Exteriores emiratí, los ataques iraníes contra el país árabe contra infraestructura, instalaciones energéticas y sitios civiles en los últimos 40 días, así como las muertes y daños materiales, exigen «una postura firme, que incluya garantizar que Irán rinda cuentas y sea plenamente responsable de los daños y las reparaciones».

Asimismo, insistió en «la necesidad de un enfoque integral y sostenido que aborde todas las amenazas que plantea Irán, incluidas sus capacidades nucleares, misiles balísticos, drones, capacidades militares y grupos afines y terroristas, al tiempo que se ponen fin a las amenazas a la libertad de navegación, así como a la guerra económica y la piratería en el estrecho de Ormuz».

De esta forma, Emiratos recordó que «no es parte de esta guerra» y que ha emprendido «intensos esfuerzos diplomáticos» para prevenir su estallido, ya sea a través de canales bilaterales o bajo el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una alianza política y económica que incluye a las seis principales potencias de la península Arábiga. EFE

cgs/ah