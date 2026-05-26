Emiratos recluta a colombianos para que combatan junto a paramilitares en Sudán, revela HRW

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Emiratos Árabes Unidos favoreció el reclutamiento y entrenamiento de exmilitares colombianos para apoyar a un grupo paramilitar acusado de genocidio en Sudán, según un informe de Human Rights Watch (HRW) que reabre el debate sobre el mercenarismo colombiano.

Unas 200.000 personas han muerto en Sudán, en medio de un conflicto entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que desde 2023 desatan una de las peores crisis humanitarias del mundo.

El reporte de HRW publicado el lunes explica cómo los colombianos terminan combatiendo junto a estos sangrientos escuadrones en el norte de África a través de compañías privadas que son parte de una red ligada a figuras cercanas al poder emiratí.

«La contratación de mercenarios colombianos se suma a un creciente conjunto de pruebas que indican que los Emiratos Árabes Unidos prestan apoyo militar a las FAR, que han cometido repetidamente crímenes atroces en Sudán», afirmó Mausi Segun, directora ejecutiva de la División de África de HRW.

Curtidos en un conflicto armado interno de seis décadas, los colombianos son con frecuencia reclutados para combatir en guerras internacionales.

Según el informe, estuvieron presentes durante algunos de los peores episodios en Sudán, como la brutal toma de la ciudad de El Fasher en 2025.

También hay evidencias de su participación en el uso de morteros, armas largas y drones, así como el entrenamiento de niños.

Una investigación de la AFP reveló en diciembre detalles del esquema de reclutamiento. Detrás están la firma emiratí Global Security Services (GSSG) y una miríada de compañías en Colombia y Panamá.

GSSG fue fundada por Ahmed Mohammed al-Humairi, secretario general de la corte presidencial emiratí.

La compañía ha tenido contratos gubernamentales y hoy está a nombre de un socio recurrente del alto funcionario, según HRW.

Emiratos niega los señalamientos y un funcionario del gobierno dijo a la AFP que el país «no permite que su territorio se utilice para el reclutamiento, entrenamiento, financiación o tránsito de combatientes extranjeros con destino a ningún conflicto, incluido Sudán».

Pero según Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, en esta nación del Golfo Pérsico «los temas de seguridad son controlados» por el Estado.

Emiratos «es un gobierno autoritario, supremamente centralista», agregó.

Colombia aprobó el año pasado en el Congreso una ley que prohíbe el mercenarismo, pero el reclutamiento no se detiene.

La ONU estima que 10.000 colombianos han sido reclutados para participar en conflictos del mundo.

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