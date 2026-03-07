Emiratos reporta la intercepción de 15 misiles balísticos y 119 drones en la jornada

Dubai, 7 mar (EFE).- Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) reportaron este sábado la intercepción de 15 misiles balísticos y 119 drones, mientras que un misil cayó al mar y dos drones impactaron en su territorio.

Según indica una nota emitida por el Ministerio de Defensa emiratí, desde el inicio hace una semana «de la agresión iraní», los sistemas de defensa antiaérea del país han detectado 221 misiles, de los cuales 205 fueron destruidos, 14 cayeron al mar y solo dos impactaron en el territorio.

Asimismo, se detectaron 1305 drones, 1229 de los cuales fueron destruidos, mientras que 76 alcanzaron alguno de los siete emiratos que forman el país.

Precisamente hoy, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

“El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, aseguró Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

Pezeshkian pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes, al mismo tiempo que les llamó a que “no se conviertan en instrumentos del imperialismo”.

“Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo”, sostuvo el mandatario iraní.

Desde el comienzo de la guerra el pasado sábado, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses e infraestructuras de energía en una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Emiratos, entre otros.

Hasta ahora, las autoridades iraníes habían afirmado que sus ataques van dirigidos contra las bases estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, y no contra el territorio de esas naciones, y han considerado esas ofensivas como su derecho legítimo. EFE

