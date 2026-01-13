Emiratos se aleja del «drama» y «ruido» por renovables mientras que África pide inversión

4 minutos

Isaac J. Martín

Abu Dabi, 13 ene (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que apuesta muy fuerte por las energías renovables, quiere alejarse del «drama» y del «ruido» que rodea a este sector, mientras que jefes de Estado africanos llamaron este martes a inversores a que acudan al continente, que es símbolo del «futuro» en la industria.

Durante la ceremonia de apertura de la Cumbre de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW), el primer evento energético de 2026 y organizado por el gigante renovable emiratí Masdar, el ministro emiratí de Industria y Tecnología Avanzada, Sultan al Yaber, aseguró que se basan en «los datos, no en el drama» para seguir creciendo en las energías limpias, un progreso que tildó de «práctico y no ideológico».

Aunque no hizo referencia a ningún actor, la administración estadounidense de Donald Trump, desde que regresó al poder el pasado enero, ha frenado el avance en renovables en el país, y precisamente la semana pasada anunció su retirada de las organizaciones que luchan contra el cambio climático, una de ellas la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), con sede en Abu Dabi.

Al Yaber aseguró que su país «planifica con paciencia, actúa con prudencia e invierte con disciplina», y que «nunca» se distrae «con el ruido del momento».

Realistas con los hidrocarburos

En los próximos 15 años, la demanda de energía de los centros de datos se sextuplicará, afirmó Al Yaber, sobre todo por la inteligencia artificial (IA), una aceleración que viene, además, por «la duplicación de los viajes aéreos y 1.500 millones más de personas viviendo en ciudades, lo que impulsará una mayor necesidad de refrigeración, calefacción, movilidad y producción industrial».

Por ello, indicó que satisfacer toda esta demanda de forma «responsable, fiable y asequible implica asumir la realidad», que es que «más del 70 % de esta energía seguirá proviniendo de hidrocarburos».

Sin embargo, como apuntó, esto «no debe verse como una limitación», sino como un «catalizador», dado que el «progreso sostenible no consiste en frenar el crecimiento, sino en diseñar un motor mejor».

El también jefe de Masdar -y de la petrolera estatal ADNOC- anunció, por otra parte, que la capacidad de su cartera de energía renovable ha alcanzado los 65 gigavatios (GW), frente a los 51 GW de 2025, lo que marca dos décadas desde que EAU tomó la decisión de invertir en energía limpia.

De la cartera de 65 GW, 45 GW están operativos, en construcción o comprometidos, con otros 20 GW en desarrollo avanzado, lo que coloca a Masdar a dos tercios del camino hacia su objetivo de 100 GW para 2030, en el que España tiene un rol muy importante para la compañía de Abu Dabi.

África llama a inversores

Entre los jefes de Estado invitados a esta ceremonia, han destacado los líderes africanos, entre ellos el presidente de Madagascar, Michael Randrianirina -que tomó el poder en el país tras la toma por parte de los militares el pasado octubre-, así como el nigeriano, Bola Tinubu, y el sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Los tres llamaron a que inversores de todo el mundo en energías renovables acudan al continente dado el gran potencial que tiene.

«Contamos con uno de los mayores recursos del mundo: el sol, el viento y nuestros caudalosos ríos. Por lo tanto, la combinación de estos tres, además de nuestros minerales, ofrece una gran oportunidad para generar energía», afirmó Ramaphosa durante una sesión en esta cumbre.

El político sudafricano reivindicó que el continente es el «centro donde el hidrógeno verde puede aprovecharse», así como la energía solar y eólica.

Al hacerlo, «África puede y debe convertirse en un exportador de energía».

Sin embargo, 600 millones de personas en el continente africano aún carecen de electricidad, lo cual Ramaphosa vio como «más que un desafío, una oportunidad».

En términos de capacidad de energías renovables, África continuó creciendo de forma sostenida en 2024, con un incremento de 4,2 gigavatios (+6,7 %), respecto al año anterior, impulsado principalmente por Egipto, Etiopía y Sudáfrica, aunque solo supone el 1,5 % de la capacidad global, de acuerdo con IRENA.

De hecho, Masdar es actualmente el mayor operador de energías renovables del continente africano a través de la empresa Infinity Power, que actualmente opera 1,3 GW en proyectos de energía solar y eólica terrestre en Sudáfrica, Egipto y Senegal. EFE

