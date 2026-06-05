Emiratos suspende entrada de pasajeros de Sudán del Sur, RDC y Uganda por brote de ébola

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Dubái, 5 jun (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este viernes la suspensión de visados y la prohibición de entrada a los pasajeros procedentes de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, países afectados por el brote del ébola, informó la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres.

La Autoridad, en gestión con otras instituciones, declaró en un comunicada suspendida desde este sábado 6 de junio «la emisión de nuevos visados ​​para ciudadanos de los países mencionados, incluidos los visados ​​de visita».

La prohibición de entrada al país del golfo Pérsico a los viajeros procedentes de RDC, Uganda y Sudán del Sur incluye también a aquellos en tránsito por uno o más países, a menos que hayan permanecido más de 21 días fuera de dichos Estados antes de su llegada a los EAU.

La suspensión podrá prorrogarse, y los vuelos de carga entre los EAU y los tres países continuarán operando, añadió la nota.

Asimismo, los vuelos de tránsito no se verán afectados. Unas medidas que el organismo aseguró que forman parte de «los esfuerzos proactivos y preventivos para reforzar la preparación nacional ante la evolución de la situación relacionada con el virus del ébola».

Emiratos es el segundo país del Golfo que toma esta decisión, después de que Baréin haya suspendido los vuelos con estos países el pasado 19 de mayo.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública congoleño, se han confirmado 381 casos, incluidos 64 fallecimientos; mientras Uganda registró 16 infectados, incluida una muerte considerada un caso importado de RDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el virus comenzó a circular en la región congoleña de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, unos dos meses antes de declararse el brote, que calificó el 17 de mayo como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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