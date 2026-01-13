Emisario de Trump se reúne con hijo del sha para abordar protestas en Irán, según Axios

Washington, 13 ene (EFE).- Steve Witkoff, emisario del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió el fin de semana pasado con Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, depuesto en 1979, para abordar la ola de protestas en la República Islámica, informó este martes el medio de comunicación Axios.

La reunión, confirmada al portal por un alto funcionario estadounidense, sugiere un intento de Pahlaví de posicionarse como líder de una transición en caso de la eventual caída del régimen.

El encuentro entre Witkoff y Pahlaví, quien reside en Estados Unidos, se produce en medio de la represión de las autoridades iraníes contra los manifestantes, que según la organización Human Rights Activists (HRA), ha dejado casi 2.000 muertos.

El hijo mayor de Mohammad Reza Pahlaví, que reinó Irán hasta la revolución islámica de 1979, dijo este martes que es «esencial escuchar al pueblo iraní, que desea poner fin al régimen».

Trump anunció este martes haber cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que «cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes», animó a los protestantes a seguir manifestándose y garantizó, sin dar más detalles, que «la ayuda está en camino».

El equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca celebró una reunión para analizar las opciones de respuesta a las protestas, a la que el presidente no asistió.

Según una fuente consultada por Axios, las deliberaciones dentro de la Administración se encuentran en una etapa «relativamente temprana». EFE

