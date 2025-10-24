Emisario económico de Putin viaja a Estados Unidos tras adopción de sanciones contra Rusia

(Añade declaraciones de Dmítriev)

Moscú, 24 oct (EFE).- El emisario ruso para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev, viajó hoy con urgencia a EE.UU. tras la adopción de sanciones contra las dos mayores petroleras rusas y la postergación de la cumbre entres los presidentes de ambos países que debía celebrarse en Budapest.

Dmítriev publicó en su cuenta de Instagram una foto con un mapa del avión en el que viaja, poco después de sobrevolar la ciudad estadounidense de Springfield.

Según informó Axios horas antes, el emisario ruso tiene previsto reunirse este mismo viernes con el enviado de la Casa Blanca para Rusia, Steve Witkoff.

En declaraciones a la prensa rusa tras su llegada citadas por la agencia TASS, Dmítriev afirmó que durante su visita se reunirá «con varios representantes de la Administración» de Donald Trump.

«En su mayoría serán debates a puertas cerradas sobre cómo continuar el diálogo partiendo de una actitud respetuosa respecto a los intereses de Rusia, partiendo de la comprensión de las posiciones de Rusia», indicó.

Señaló que hay quienes intentan imponer a la Casa Blanca «el discurso falso de (el expresidente estadounidense Joe) Biden» que «jamás funcionó».

«Transmitiremos a nuestros colegas estadounidenses que no deben convertirse en nuevos Biden, no se puede seguir los enfoques erróneos, absolutamente incorrectos, fracasados, de Biden y su Administración», sostuvo.

Aprovechó la ocasión para arremeter contra Europa y Reino Unido, que «intentan obstaculizar cualquier diálogo directo entre Rusia y Estasos Unidos, cualquier diálogo directo entre el presidente Putin y el presidente Trump».

Recordó que «múltiples intentos de solucionar el conflicto en Ucrania fueron malogrados tanto por los británicos como los europeos», al poner como ejemplo la visita del primer ministro británico, Boris Johson, a Kiev, donde convenció al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de continuar la guerra pese a los acuerdos de Estambul de abril de 2022.

Rusia no acepta presiones

Reiteró que «con Rusia no funciona el idioma de las presiones y es muy importante que los intereses nacionales, los intereses de seguridad de Rusia sean tomados en cuenta, porque el potencial de cooperación económica con Rusia se mantiene, pero solo en caso de una actitud respetuosa respecto a los intereses de Rusia».

Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, tras posponer la cumbre pactada con Putin durante la conversación telefónica de la semana pasada, lo que marcaría un nuevo distanciamiento entre Washington y Moscú.

Ese mismo día, la Unión Europea también anunció el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que incluye restricciones contra la flota fantasma rusa y adelanta un año la prohibición de la importación del gas natural licuado ruso.

Además, sancionan a empresas chinas e indias, entre otros países, que ayudan a Moscú eludir las sanciones internacionales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó hoy que el Gobierno ruso hará «lo que mejor corresponda» a sus intereses. «Esa es la clave en nuestras acciones».

«Nosotros actuamos no contra nadie, sino a favor de nosotros mismos», sostuvo, al llamar a Trump a ver «dentro de seis meses» si Rusia es inmune a las sanciones estadounidenses.

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó el jueves las sanciones de «paso inamistoso», pero negó que vayan a tener un impacto «notable» en la economía nacional.

Putin, quien advirtió que las sanciones no contribuyen a mejorar las relaciones ruso-estadounidenses, aseguró también que su objetivo es «ejercer presión» sobre el Kremlin y pronosticó un alza de los precios del crudo en el mercado internacional. EFE

