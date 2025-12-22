Emisario económico del Kremlin informará a Putin de consultas en Miami

Moscú, 22 dic (EFE).- El emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, informará este lunes a su regreso de Estados Unidos al presidente ruso, Vladímir Putin, sobre los resultados de sus negociaciones sobre el arreglo pacífico en Ucrania que tuvieron lugar el fin de semana en Miam (EE.UU.), informó el lunes el Kremlin.

«Debe llegar a Moscú. Todavía está en camino. Se trata de un viaje largo. En cuanto llegue informará al presidente», aseveró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

La víspera Peskov comentó que Dmítriev viajó a Estados Unidos para informarse sobre los resultados de las consultas entre los estadounidenses, los ucranianos y los europeos en Berlín.

«Dmítriev solo trabajará como receptor de información. Debe recibir información sobre las aportaciones de europeos y estadounidenses. Luego informará al jefe de Estado», adelantó.

La reunión de Dmítriev en Miami tuvo lugar después de que los representantes de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieran un encuentro el pasado viernes en la misma ciudad con enviados ucranianos y europeos.

Tras concluir la reunión, Dmitriev escribió en la red social X que el próximo encuentro entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos tendría lugar en Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el viernes en su conferencia de prensa anual que no sólo no ha rechazado el plan de paz de su colega estadounidense, Donald Trump, sino que está dispuesto a realizar ciertos compromisos, por lo que ahora «la pelota está en el tejado» de los ucranianos. EFE

