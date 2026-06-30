Emisarios de EEUU llegan a Catar para discusiones con mediadores sobre Irán

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Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump llegaron el martes a Doha para conversar con los mediadores sobre el conflicto con Irán, aunque no negociarán directamente con representantes de Teherán, informó el gobierno de Catar.

«El señor Steve Witkoff y el señor Jared Kushner están aquí en Doha para reunirse con los mediadores, con funcionarios cataríes, y las conversaciones abordarán todos los temas regionales, incluso por supuesto las negociaciones con Irán, pero también incluyendo a Líbano», dijo a periodistas el portavoz de la cancillería, Majed Al Ansari.

«No están aquí para sus negociaciones con los iraníes», aclaró el portavoz.

«Hasta donde sé no hay reuniones directas programadas entre las dos partes los próximos días», sostuvo Al Ansari, quien agregó que la delegación estadounidense se reuniría con los mediadores en las negociaciones con Irán.

Un alto cargo estadounidense había dicho que los dos países decidieron poner fin a sus ataques, efectuados el fin de semana a pesar de que a mediados de junio firmaron un protocolo de acuerdo para acabar con el conflicto en Oriente Medio.

Trump, había dicho el lunes que Irán «ha pedido una reunión» y que se celebraría el martes en Doha.

La cancillería iraní negó esa reunión, pero el lunes confirmó el envío de una «delegación de expertos» a Doha para discutir la implementación de las cláusulas del protocolo de acuerdo.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, precisó que todavía no están en la etapa de negociación de un acuerdo definitivo y que en los próximos días Irán no sostendrá «ninguna reunión de negociación con la parte estadounidense a ningún nivel».

La tensión entre Washington y Teherán gira sobre todo en torno a la gestión del estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Esa vía marítima fue reabierta la semana pasada, después de que Irán la cerrara desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Estados Unidos acusó a Irán de haber atacado dos barcos la semana pasada y bombardeó el viernes la república islámica. Teherán respondió atacando posiciones estadounidenses en la región del Golfo.

Estas hostilidades, que se prolongaron hasta el domingo, pusieron en vilo el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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