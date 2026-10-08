Emisarios de Zelenski viajan a EE.UU. con el objetivo de cerrar nuevos contactos con Rusia

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Kiev, 8 oct (EFE).- El equipo negociador del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estará el viernes y sábado en EE.UU. para reunirse con los mediadores de la Casa Blanca e intentar dar impulso a los esfuerzos de Washington y Kiev para que se reanuden los contactos directos a tres bandas con representantes del Kremlin.

“Son momentos importantes. Nuestro equipo hoy está en Europa. Mañana y pasado mañana estará en EE.UU.”, dijo Zelenski citado por la agencia ucraniana Ukrinform durante una visita al lugar del ataque ruso que la víspera mató a 22 civiles en la ciudad norteña de Priluki, donde estuvo acompañado por el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband.

Zelenski dijo este fin de semana que Ucrania acepta la propuesta de EE.UU. para que las reuniones tripartitas para buscar una salida negociada a la guerra entre representantes de los tres países se reanuden cuanto antes en Emiratos Árabes Unidos, como propone Washington.

Según dijo el mandatario ucraniano, Rusia no ha respondido de momento a esta propuesta.

Los contactos directos entre ucranianos y rusos mediados por EE.UU. se interrumpieron con el estallido de la guerra de Irán a finales de febrero y no se han reanudado desde entonces.

Con el aval de Washington, Kiev ofrece un alto el fuego inmediato para negociar sin combates el final de la guerra, pero el Kremlin ha rechazado hasta ahora esta propuesta y tampoco ha mostrado interés en la reunión entre presidentes que Zelenski propone mantener con el ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump.

Los contactos del viernes y sábado de los negociadores ucranianos con los mediadores de EE.UU. se producirán después de que ataques rusos hayan matado a más de 60 personas en Ucrania en las últimas 24 horas.

Kiev ha pedido apoyo militar adicional para protegerse de este tipo de ataques y más presión sobre Rusia para forzar a Putin a bajar las armas.

Zelenski aspira a que Trump utilice los poderes adicionales que le da la llamada ley Graham aprobada recientemente por el Congreso para que castigue con aranceles a los países que financian la maquinaria de guerra del Kremlin con la compra de petróleo ruso. EFE

mg/cae/fpa