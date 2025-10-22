Emiten advertencia de inundaciones repentinas para Puerto Rico e Islas Vírgenes

2 minutos

San Juan, 22 oct (EFE).- El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este miércoles una advertencia de inundaciones debido a las precipitaciones registradas por la tormenta tropical Melissa en Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

«PR y USVI podrían recibir entre 5 y 10 centímetros de lluvia esta semana debido a las bandas exteriores. Las fuertes lluvias podrían provocar inundaciones urbanas», indicó el SNM en su cuenta en la red social X.

«Los periodos de lluvias y tormentas eléctricas aumentarán las inundaciones urbanas y en zonas bajas, así como las inundaciones a lo largo de pequeños arroyos», añadieron las autoridades meteorológicas.

De acuerdo al SNM, los pueblos del norte y este de Puerto Rico, Canóvanas, Carolina, Ceiba, Fajardo, Loíza, Luquillo, Naguabo, Río Grande, San Juan y Trujillo Alto, están bajo la advertencia hasta las 14:00 hora local (18:00 GMT).

Igualmente, Arroyo y Patillas, municipios en el sur de Puerto Rico, están bajo alerta hasta las 14:45 hora local (18:45 GMT).

La agencia federal alerta a la población de que podrán registrarse inundaciones urbanas, de riachuelos y deslizamientos de tierra.

Ante estas condiciones meteorológicas, el SNM pide prudencia y evitar conducir por carreteras inundadas.

Del mismo modo, para las islas de Saint John y Saint Thomas se emitió una advertencia similar.

Asimismo, el SNM advirtió de que es posible que se esperan «olas grandes y corrientes marinas que amenazan la vida».

«¡Condiciones costeras peligrosas hoy! Manténgase fuera del agua», enfatizó el SNM.

La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán este jueves, informó este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El centro de Melissa se encontraba según el más reciente boletín del NHC a unos 495 kilómetros (305 millas) al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 540 kilómetros (335 millas) al sureste de Kingston, Jamaica.

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas), y se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a 4 kilómetros por hora. EFE

