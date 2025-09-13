The Swiss voice in the world since 1935

Emiten alerta de ola de calor para Puerto Rico e Islas Vírgenes de EEUU este fin de semana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 13 sep (EFE).- El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió este sábado una alerta de calor para Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos por altas temperaturas.

«Advertencia de calor en efecto: Para las áreas costeras y urbanas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Recuerde mantenerse hidratado y tomar precauciones», aconsejó la agencia de meteorología en su página web.

Esta advertencia de calor anticipa un periodo de altas temperaturas durante el día en todo el archipiélago de Puerto Rico, incluyendo a las islas-municipio de Vieques y de Culebra, e Islas Vírgenes de EE. UU entre las 10:00 hora local (14:00 GMT) y las 15:00 (19:00 GMT).

La combinación de las temperaturas calientes y humedad alta crean una situación en la que es posible que las personas tengan un golpe de calor.

Por otro lado, el SNM indicó que a partir del domingo se aproxima a Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos una onda tropical que dejará precipitaciones en la zona.

«Onda tropical acercándose: Una onda tropical llegará el domingo, aumentando el riesgo de inundaciones con aguaceros y tronadas fuertes», mencionó. EFE

ea/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR