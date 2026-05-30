Emma Thompson prepara una versión feminista de La Ilíada en su próxima película

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Londres, 30 may (EFE).- La aclamada actriz británica Emma Thompson trabaja actualmente en la adaptación desde una perspectiva feminista del clásico griego ‘La Ilíada’ de Homero para la gran pantalla, según reveló en el Hay Festival que se celebra en Gales.

Thompson, que no dio detalles de la producción, fechas ni posibles actores que protagonicen esa película, precisó que el filme partirá de la relectura moderna que en 2018 hizo la escritora británica Pat Barker en su novela «El silencio de las mujeres», un relato de la guerra de Troya contado con el punto de vista de Briseis, una esclava en poder de los griegos.

En su intervención de ayer en el festival literario, Thompson, una de las actrices británicas más unánimemente reconocidas, señaló que quiere con su proyecto llamar la atención sobre los crímenes sexuales en las guerras y zonas de conflicto, según cuenta hoy el diario The Times.

«La violación se usa como arma de guerra, y la violación es algo que nos avergüenza como perpetradores y como víctimas. Sin embargo -precisó- si no nos ponemos a contar historias sobre cómo se sobrevive a una violación, entonces nunca será el acto heroico que de verdad es».

«Las acciones de las mujeres durante la guerra no se han explorado lo suficiente por esa vergüenza ante un acto extremadamente corriente», reflexionó.

No es la primera vez que Thompson trata de saltarse los tabúes del sexo: de hecho, ya en 1988 se hizo famoso su skectch cómico ‘Victorian mouse’, en el que una dama de la sociedad victoriana describe con aparente ingenuidad la anatomía genital de su esposo.

O mucho más recientemente cuando en 2022 encarnó en ‘Buena suerte, Leo Grande’ el papel de una mujer madura que contrata los servicios de un gigoló para descubrir que ese paso no le había ayudado a conseguir su propio placer.

Thompson alcanzó su fama internacional precisamente con adaptaciones literarias, y notablemente las actuaciones suyas en ‘Sentido y sensibilidad’, el clásico de Jane Austen, y ‘Lo que queda del día’, de Kazuo Ishiguro. EFE

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