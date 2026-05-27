Emmanuel Moulin asumirá su cargo de gobernador del Banco de Francia el 2 de junio próximo

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París, 27 may (EFE).- El Consejo de Ministros de Francia oficializó este miércoles el nombramiento de Emmanuel Moulin como nuevo gobernador del Banco de Francia y asumirá el cargo el 2 de junio por un mandato de seis años.

Moulin, hasta ahora secretario general del Elíseo, sustituirá a François Villeroy de Galhau, quien pasará a desempeñar el título de gobernador honorario, informó hoy el Gobierno francés en un comunicado.

La designación se produjo pese al rechazo mayoritario en las votaciones parlamentarias, aunque insuficiente para bloquear el nombramiento.

Durante su audiencia el pasado día 20, Moulin defendió su independencia y trayectoria en la administración pública, afirmando que su «brújula» ha sido siempre el interés general, en respuesta a las críticas sobre su cercanía con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Con este nombramiento, Moulin pasa a encabezar también diversas instituciones vinculadas a la supervisión financiera, entre ellas la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución, así como varios observatorios y organismos de estabilidad y educación financiera.

Al término de una extensa carrera en la alta función pública francesa -con etapas en Bercy (Ministerio de Economía y Finanzas), el Elíseo y el sector privado-, su llegada al Banco de Francia consolida su perfil como uno de los principales arquitectos de la política económica reciente del país.

A sus 57 años, Moulin cuenta con una carrera que combina administración pública, política y sector privado.

Formado en la prestigiosa Sciences Po y posteriormente en la también elitista Escuela Nacional de la Administración (ENA), inició su trayectoria en el Banco Mundial y en el Club de París antes de integrarse en los equipos de Christine Lagarde en el Ministerio de Economía y de Nicolas Sarkozy en el Elíseo, donde participó en la gestión de la crisis financiera de 2008 y de la crisis de la eurozona.

Tras un paso por el sector privado, que incluyó cargos en Eurotunnel, Citigroup y Mediobanca, regresó a Bercy como director de gabinete del entonces ministro de Economía Bruno Le Maire entre 2017 y 2020.

Durante ese periodo desempeñó un papel clave en la respuesta económica a la pandemia de covid-19, especialmente en la creación de los préstamos garantizados por el Estado y del plan de recuperación económica.

Posteriormente, Moulin ocupó durante más de tres años la Dirección General del Tesoro francés antes de incorporarse al gabinete del entonces primer ministro Gabriel Attal y, más tarde, asumir la Secretaría General del Elíseo en abril de 2025. EFE

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