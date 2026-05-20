Emmanuel Moulin supera el trámite parlamentario para presidir el Banco de Francia

3 minutos

París, 20 may (EFE).- Las comisiones de Finanzas del Senado y de la Asamblea Nacional validaron este miércoles el nombramiento del exsecretario general del Elíseo Emmanuel Moulin como nuevo gobernador del Banco de Francia, tras su comparecencia ante los parlamentarios.

La mayoría votó en contra del nombramiento de este estrecho colaborador del presidente francés, Emmanuel Macron, (58 votos en contra, 52 a favor), pero tres quintas partes de los votos emitidos habrían tenido que ser en contra para impedir su nombramiento.

«La diversidad de mi recorrido y la variedad de las misiones que he desempeñado me otorgan una experiencia valiosa para ejercer las funciones de gobernador del Banco de Francia», declaró durante su audiencia Moulin, el último de los altos cargos cercanos al presidente francés nombrado a puestos claves de instituciones del Estado.

Durante su audiencia, Moulin respondió a las críticas sobre su cercanía con el jefe de Estado: «Soy -dijo- un hombre del servicio público. Es mi pasión y mi vocación. Nunca he renunciado ni a mis convicciones, ni a mi libertad de pensamiento, ni a mi independencia, teniendo siempre como brújula el interés general».

El voto de los legisladores del principal partido conservador Los Republicanos (LR) resultó decisivo en la designación de quien sustituirá a François Villeroy de Galhau, mientras que los socialistas ya habían anunciado su rechazo a la candidatura.

Villeroy de Galhau dejará el cargo a finales de mayo para incorporarse a la Fundación Apprentis d’Auteuil; una organización católica francesa, reconocida de utilidad pública, dedicada a apoyar a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad social. Fue creada en 1866 y hoy es una de las principales instituciones sociales y educativas de Francia.

A sus 57 años, Moulin cuenta con una carrera que combina administración pública, política y sector privado.

Formado en la prestigiosa Sciences Po y posteriormente en la también elitista Escuela Nacional de la Administración (ENA), inició su trayectoria en el Banco Mundial y en el Club de París antes de integrarse en los equipos de Christine Lagarde en el Ministerio de Economía y de Nicolas Sarkozy en el Elíseo, donde participó en la gestión de la crisis financiera de 2008 y de la crisis de la eurozona.

Tras un paso por el sector privado, que incluyó cargos en Eurotunnel, Citigroup y Mediobanca, regresó a Bercy (sede del Ministerio de Economía y Finanzas) como director de gabinete del entonces ministro de Economía Bruno Le Maire entre 2017 y 2020.

Durante ese periodo desempeñó un papel clave en la respuesta económica a la pandemia de covid-19, especialmente en la creación de los préstamos garantizados por el Estado y del plan de recuperación económica.

«Cuando la economía mundial se derrumbó con el covid, tuvo la capacidad de crear en 24 horas un cortafuegos para evitar un colapso general», destacó Le Maire, quien elogió además su «gran habilidad política» y su «fina inteligencia».

Posteriormente, Moulin ocupó durante más de tres años la dirección general del Tesoro francés, antes de incorporarse al gabinete del entonces primer ministro Gabriel Attal y, más tarde, asumir la Secretaría General del Elíseo en abril de 2025.

Su llegada al Banco de Francia representa la culminación de una larga carrera en el núcleo del poder estatal francés. Ya había intentado acceder al cargo en 2015, al término del mandato de Christian Noyer.

Tras superar el filtro parlamentario, su nombramiento oficial debería ser ratificado en los próximos días por el Consejo de Ministros. EFE

cat/cg