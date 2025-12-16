Empate entre ultraderechista, exministro y almirante en presidenciales lusas, según sondeo

2 minutos

Lisboa, 16 dic (EFE).- El líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura, el exjefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal, el almirante Henrique Gouveia e Melo, y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes estarían en empate técnico en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, según un sondeo.

La encuesta, realizada por el centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, indica que Ventura reuniría el mayor porcentaje en la intención directa de votos, distribuyendo los indecisos, aunque caería en una hipotética segunda vuelta frente a cualquiera de sus dos oponentes

En la primera ronda, prevista para el 18 de enero, Ventura sería líder, con el 22 % de lo sufragios, seguido de Marques Mendes (20 %) y Gouveia e Melo (18 %), con los tres en empate técnico al considerar el margen de error, indica el análisis.

El CESOP concluye que no hay una ventaja inequívoca para ningún candidato.

A los tres favoritos les seguirían el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro (16 %), el exlíder del partido Iniciativa Liberal João Cotrim de Figueiredo (14 %) y la excoordinadora del partido Bloco de Esquerda Catarina Martins (3 %).

El sondeo fue elaborado a partir de 1.185 entrevistas realizadas entre el 4 y el 12 de diciembre.

La encuesta del CESOP también recogió que el 82 % de los entrevistados va a votar el 18 de enero, pese a los datos de abstención que se registraron en 2025 en las elecciones legislativas y municipales. EFE

