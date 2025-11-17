Empate técnico entre exministro y almirante en la reserva para presidenciales en Portugal

Lisboa, 17 nov (EFE).- El exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada en Portugal, quedarían en empate técnico, con una ligera ventaja del primero, si las elecciones presidenciales del próximo 18 de enero se celebraran hoy en el país ibérico, según una encuesta difundida este lunes.

El sondeo publicado por la cadenas CNN Portugal y TVI, elaborado por la empresa de estudios Pitagórica, indica que por primera vez Marques Mendes es primero con el 19,7 % de la intención de voto, sin tener en cuenta los indecisos, seguido de Gouveia e Melo, con el 18,4 % de los sufragios, y por delante de José António Seguro, exministro y exsecretario general del Partido Socialista y con el 15,2 %.

Por detrás quedarían el presidente del partido de ultraderecha Chega André Ventura, con el 12,8 %, y el eurodiputado de Iniciativa Liberal (IL) João Cotrim de Figueiredo, con el 11 %.

Si se compara este análisis con el realizado en octubre, Gouveia e Melo es el aspirante a la Presidencia que más terreno retrocede, ya que pasaría de obtener el 22,2 % de los sufragios hace un mes al 18,4 %. La pérdida de 3,8 puntos porcentuales le hacen ceder la condición de favorito en esta encuesta a favor de Marques Mendes.

Cotrim de Figueiredo es el candidato a suceder al conservador Marcelo Rebelo de Sousa al frente de la Presidencia que ha experimentado una mayor subida, ya que ha pasado de contar con el 7,5 % de la intención de voto en octubre al 11 % actual.

Seguro se mantiene estable en la tabla mientras que el ultraderechista Ventura avanza 1,3 puntos porcentuales respecto a octubre y llega al 12,8 %.

El estudio destaca que todos estos datos serían sin atribuir los votos de los indecisos, que representan el 12,7 % de los 1.000 encuestados en este sondeo, con un margen de error máximo de +/-3,16 % y un nivel de confianza del 95,5 %.

Esta encuesta se da a conocer coincidiendo con el inicio este lunes de un maratón de debates televisados entre los candidatos, con una conversación esta noche entre Ventura y Seguro y que se prolongará hasta el 22 de diciembre. EFE

