Empieza el juicio al expresidente centroafricano Bozizé por crímenes contra la humanidad

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Nairobi, 16 jun (EFE).- El Tribunal Penal Especial (CPS, en francés) de la República Centroafricana (RCA) inició este martes el juicio «in absentia» de François Bozizé, expresidente del país (2003-2013) acusado de crímenes contra la humanidad por la presunta tortura de opositores políticos, confirmó Amnistía Internacional (AI).

«El hecho de que François Bozizé sea juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad -entre ellos, tortura, asesinato, detención arbitraria y desapariciones forzadas- pone de manifiesto la firme voluntad del CPS de luchar contra la impunidad y velar por el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación», afirmó en un comunicado el director regional de AI para África occidental y central, Marceau Sivieude.

«Sin embargo, juzgar a Bozizé ‘in absentia’ empaña considerablemente este proceso judicial. Es fundamental que sea detenido, extraditado y comparezca ante el tribunal en persona», exigió Sivieude.

En el proceso también están siendo juzgados tres de los altos responsables militares bajo el mando de Bozizé -Eugène Ngaikosset, Vianney Semndiro y Firmin Junior Danboy-, que se enfrentan a cargos de asesinato, desaparición forzada y tortura y se encuentran en prisión preventiva tras su detención entre 2021 y 2022.

El CPS, un órgano judicial híbrido creado en 2015 con el apoyo de la ONU, emitió en abril de 2024 una orden de arresto internacional contra Bozizé por los supuestos crímenes cometidos entre febrero de 2009 y marzo de 2013 por la Guardia Presidencial y otros cuerpos de las fuerzas de seguridad en una prisión civil y en el centro de entrenamiento militar de la ciudad de Bossembélé (centro-oeste).

Bozizé, que llegó al poder en 2003 mediante un golpe de Estado, fue derrocado en 2013 de la misma manera y tuvo que exiliarse, primero en la vecina Chad y más tarde en Guinea-Bisáu, donde reside actualmente.

En septiembre de 2023, el expresidente, de 79 años, fue condenado a trabajos forzados de por vida por un tribunal centroafricano, que lo juzgó también «in absentia» por siete cargos, incluidos el de poner en peligro la seguridad nacional, conspiración criminal y rebelión.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka (‘alianza’ en sango)- tomó la capital, Bangui, y derrocó a Bozizé, tras diez años de gobierno, lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo y la seguridad continúa dependiendo del apoyo internacional a través de la misión de la ONU en el país (Minusca) y acuerdos con Rusia y Ruanda. EFE

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