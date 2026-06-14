Empieza en Ginebra la única manifestación autorizada contra la cumbre del G7

3 minutos

Ginebra, 14 jun (EFE).- La única manifestación autorizada contra la Cumbre del G7 que empieza este lunes en Francia arrancó hoy en la vecina Ginebra, que lleva semanas preparándose para acoger esta marcha ciudadana y, a la vez, evitar actos de violencia, vandalismo o sabotaje que suelen empañar estos actos y de los que la ciudad suiza guarda ingratos recuerdos.

El G7 se celebrará hasta el miércoles en la localidad de Évian-Les-Bains, a 45 kilómetros de Ginebra a orillas del lago Leman, pero el Gobierno francés mantuvo su negativa a autorizar una manifestación en su territorio, por lo que el colectivo organizador «No G7» (integrado por más de 60 asociaciones, sindicatos y grupos de izquierda) pidió a las autoridades ginebrinas que permitieran celebrar el acto.

Tras infructuosas negociaciones entre Suiza y Francia, las autoridades de Ginebra avaladas por el Gobierno central terminaron aceptando acoger la manifestación, a pesar de que los franceses ni siquiera aceptaron participar en los gastos de seguridad.

Ginebra, considerada Ciudad Internacional y corazón del multilateralismo por ser la sede europea de la ONU y de decenas de organizaciones internacionales, consideró que tenía el deber moral de garantizar la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de la gente, explicó la encargada en el gobierno cantonal de Ginebra de esta cuestión, Carole-Anne Kast.

A la marcha han comprometido su presencia numerosos colectivos de distintos países europeos que han ido llegando a Ginebra, donde se han impuesto estrictas medidas de seguridad y que ha cerrado 21 de sus 26 pasos de frontera con Francia para poder controlar las entradas.

Además se ha movilizado a 4.000 militares para apoyar a las fuerzas policiales.

Si bien las manifestaciones antiG7 han sido de diverso tamaño y han captado un nivel de atención variada en los últimos años, el antecedente más violento es el del G8 (en ese entonces Rusia formaba parte) de 2003, que también fue en Évian, aunque la manifestación en ese entonces se desarrolló igualmente en Ginebra, donde hubo cuantiosos daños materiales provocados por grupos extremadamente violentos.

Las autoridades han impuesto un recorrido que limita el paso de los manifestantes por la orilla derecha del lago Lemán, sin cruzar el emblemático Puente de Mont Blanc, que era algo que los organizadores habían pedido, lo que les mantiene apartados del centro de la ciudad, aunque pasarán frente a la sede de la ONU.

Muy cerca se encuentra la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ha redoblado su seguridad por ser vista como uno de los símbolos del capitalismo y del libre mercado, y que ya en el pasado ha sido objeto de manifestaciones violentas.

Decenas de comercios en el centro de Ginebra han optado por proteger sus vitrinas con tablones de madera en previsión de posibles disturbios. EFE

is/lss