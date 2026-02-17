Empieza en Ginebra nueva ronda de negociaciones indirectas entre Irán y EE.UU.
Ginebra, 17 feb (EFE).- La segunda ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos comenzó este martes en Ginebra, en un momento en que ambas partes han mostrado cierta disposición para buscar una solución a las inquietudes que causa el programa nuclear y balístico iraní.
Fuentes iraníes confirmaron el inicio de las negociaciones, que se llevan a cabo con la mediación del Sultanato de Omán. EFE
