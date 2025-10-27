Empieza en Panamá reunión de pueblos indígenas sobre inclusión para proteger biodiversidad

3 minutos

Ciudad de Panamá, 27 oct (EFE).- La primera sesión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) comenzó este lunes en Panamá para fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad y organizar así el «modus operandi» de ese órgano.

«Tenemos muchas responsabilidades para convertir esta decisión en algo que puede producir resultados para los pueblos indígenas y comunidades locales y también para el mismo convenio», dijo en rueda de prensa la secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, en base a la traducción oficial.

Schomaker explicó que durante esa sesión, que comienza este lunes hasta el próximo 30 de octubre, los participantes elaborarán el «modus operandi» del órgano subsidiario, debatirán cómo «se puedan integrar plenamente los conocimientos tradicionales», así como incluir a los pueblos indígenas en «la revisión global» del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, que pretende frenar la pérdida de naturaleza.

«(También) vamos a tener un diálogo en profundidad sobre las estrategias para movilizar los recursos y otros medios de implementación para los pueblos indígenas y comunidades locales porque ellos son guardianes de la biodiversidad», agregó Schomaker.

Por su parte, la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y a su vez presidenta de la COP16 -que se celebró en Cali-, Irene Vélez, animó a los participantes a «trabajar profundamente para que al final de esta semana tengamos esos dos grandes avances en términos de organizar nuestro órgano subsidiario».

«Porque la COP17 puede llevarse, entonces, ese gran paso en la democracia ambiental y en la metodología y la manera de concebir el multilateralismo más allá de los estados y con los pueblos», agregó Vélez en una rueda de prensa.

En esta primera reunión también se discutirán las primeras directrices sobre el reconocimiento y valorización de los territorios indígenas y tradicionales, promoviendo la restauración y conservación lideradas por comunidades locales, así como la incorporación de sus tierras y conocimientos ancestrales en la planificación espacial y las evaluaciones de impacto ambiental, según la información oficial del ministerio de Ambiente de Panamá.

Panamá acoge desde el pasado 20 de octubre dos grandes eventos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la 27° reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-27) de dicho convenio con la mira puesta en la COP30 de Belém, en Brasil, y la COP17 de 2026 en Armenia, y esta primera sesión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j), a desarrollarse esta semana.

Hay delegaciones de 196 países y cerca de mil representantes de gobiernos, pueblos indígenas, comunidades locales, organismos internacionales y sociedad civil, según la información oficial. EFE

adl/mt/sbb

(foto)