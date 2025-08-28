Empieza en Tanzania la campaña electoral en medio de la represión contra la oposición

Nairobi, 28 ago (EFE).- La campaña electoral para las elecciones generales previstas en Tanzania el próximo 29 de octubre empieza este jueves, con la ausencia del principal partido de la oposición y en un contexto de creciente represión de la disidencia.

«Mientras nos encaminamos hacia el lanzamiento de las campañas electorales, sigamos manteniendo esta unidad para asegurar la victoria de nuestro partido y, con el permiso de Dios, volvamos para seguir sirviendo al pueblo como ellos lo han esperado», afirmó a través de la red social X este miércoles la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, después de la confirmación de su candidatura por las autoridades electorales.

Hassan concurrirá en los comicios, en los que el electorado elegirá al presidente y al Parlamento, como candidata del gobernante Partido de la Revolución (CCM, en suajili), en la primera cita con las urnas de la mandataria desde que asumió el cargo en 2021 tras la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli.

No podrán enfrentarse a ella, sin embargo, ningún candidato presidencial de las dos principales formaciones opositoras del país: el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema) y la Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo).

El presidente de Chadema y principal rostro de la oposición tanzana, Tundu Lissu, se encuentra inmerso en un proceso judicial tras ser acusado de traición -un delito que puede acarrear la pena de muerte- y lleva en prisión preventiva desde el pasado abril.

Su partido no podrá participar en la votación, tras negarse a firmar el Código de Conducta Electoral, porque no incluye las reformas que el partido exige.

Asimismo, la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC, en inglés) bloqueó este miércoles la participación en la votación del aspirante presidencial de la ACT-Wazalendo, Luhaga Mpina.

El órgano electoral tomó esta decisión después de que la Oficina del Registro de Partidos Políticos anulara su candidatura al argumentar que un militante de la formación presentó una queja diciendo que no se habían respetado las normas internas del partido para la nominación de Mpina.

«Estas decisiones no solo son vergonzosas, sino que también plantean serias dudas sobre la integridad, la competencia, el profesionalismo y la independencia de la comisión, que tiene el mandato constitucional de operar de forma autónoma», dijo en una carta el secretario general de la ACT-Wazalendo, Ado Shaibu.

Aunque la ACT-Wazalendo ha señalado que recurrirá la decisión, el plazo para presentar candidatos presidenciales se cerró este miércoles y se confirmó la participación en las elecciones de 17 aspirantes de otros tantos partidos políticos.

Grupos pro derechos humanos y la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes en el último años en Tanzania, a pesar de las reformas que la presidenta Hassan impulsó inicialmente para contrarrestar las restricciones a la libertad de expresión impuestas anteriormente por Magufuli.

El CCM y su antecesor, la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU, en inglés), han ocupado el poder desde la independencia del país en 1961. EFE

