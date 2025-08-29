Empieza fiesta de rally en Paraguay con ceremonia de salida y sesión de prueba

3 minutos

Encarnación (Paraguay), 28 ago (EFE).- El Mundial de Rallies (WRC) vivió este jueves una fiesta antes del comienzo de las competencias en Paraguay, que debuta como anfitrión del campeonato, donde empezaron a rugir los motores con una ceremonia de salida encabezada por el presidente del país, Santiago Peña, y una sesión de pruebas.

«El desafío que tenemos es no solamente hacer tres ediciones del Rally Mundial; que nunca más se vaya del Paraguay el World Rally Championship», exclamó en su discurso el gobernante, cuyo país albergará las ediciones 2025, 2026 y 2027 del Mundial.

Durante el acto, en el que los pilotos presentaron ante centenares de asistentes sus vehículos en medio de un espectáculo de luces en el Sambódromo de la ciudad de Encarnación (sur), Peña dijo que esta fecha quedará grabada en la memoria de los paraguayos.

Asimismo, el mandatario consideró que ahora comienza un nuevo capítulo en la historia del automovilismo de su país, que confió se convierta en «una etapa obligatoria» del certamen.

Por su parte, el director ejecutivo de la WRC Promoter GmbH, Jona Siebel, rememoró al escritor alemán Hermann Hesse al afirmar que «todo comienzo tiene algo mágico», en alusión al debut de Paraguay como escenario del campeonato mundial, un hecho que vio como el «punto de referencia» sobre cómo pueden trabajar juntos en el futuro.

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, destacó que Paraguay es uno de los países «más singulares» por la «armonía» que ha logrado en el trabajo de las entidades del Gobierno y los voluntarios en la organización del evento.

«Shakedown»

La jornada comenzó con un «shakedown» (tramo de ensayo) en el distrito (municipio) de Trinidad, ubicado en el departamento de Itapúa (sur), donde el japonés Takamoto Katsuta, de Toyota, fue el más veloz, al lograr un tiempo de 02:24.4 durante un recorrido de 4,92 kilómetros, por delante del estonio Ott Tänak (Hyundai, con 02:25.0) y del vigente campeón, el belga Thierry Neuville (Hyundai, con 02:25.4), según la WRC.

Durante la jornada, Peña también se puso el casco y el cinturón y vivió una experiencia de velocidad como copiloto del francés Sébastien Ogier (Toyota), ocho veces campeón del mundo, en un recorrido que el mandatario calificó como «una experiencia increíble» que desde dentro del coche «se sintió muy rápido».

Itapúa, donde se correrán un total de 19 pruebas especiales, será escenario de la disputa por el liderato entre el británico Elfyn Evans y el finlandés Kalle Rovanperä, separados por tres puntos en la clasificación general.

Paraguay tiene a sus propios héroes: Diego Domínguez, Fabrizio Zaldívar y Agustín Alonso.

Domínguez afirmó, al intervenir en la ceremonia de presentación inaugural, que está muy emocionado de tener el rally en casa, y confesó que se cumple «un sueño» que siempre tuvo desde niño, ya que su papá, de quien heredó el nombre y también es piloto, participará en la competencia.

La competición, que tendrá como atractivo la tierra roja de la zona, reúne a 48 pilotos, de los que 22 son paraguayos y 26 extranjeros. EFE

PBD-ja-nva/lb/sms

(foto)(video)

La Agencia EFE contó con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para la difusión de este contenido.