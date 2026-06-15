The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Empieza la cumbre del G7 marcada por Irán con una recepción de Emmanuel y Brigitte Macron

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Macron, celebraron este lunes una recepción oficial para acoger a los líderes del G7 y a sus acompañantes en un lujoso hotel de la localidad balnearia prealpina de Évian, en una colina con vistas al lago Léman y a la vecina Suiza, con la que da comienzo la cumbre del grupo.

Esta recepción marca el inicio de tres días de negociaciones en las que los conflictos en Irán y Ucrania, los desequilibrios macroeconómicos globales o el desarrollo de una inteligencia artificial segura, rápida y eficaz definirán la agenda. EFE

cat-mgr/lss

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR