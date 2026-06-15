Empieza la cumbre del G7 marcada por Irán con una recepción de Emmanuel y Brigitte Macron

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Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, celebraron este lunes una recepción oficial para acoger a los líderes del G7 y a sus acompañantes en un lujoso hotel de la localidad balnearia prealpina de Évian, en una colina con vistas al lago Léman y a la vecina Suiza, con la que da comienzo la cumbre del grupo.

Esta recepción marca el inicio de tres días de negociaciones en las que los conflictos en Irán y Ucrania, los desequilibrios macroeconómicos globales o el desarrollo de una inteligencia artificial segura, rápida y eficaz definirán la agenda.

La gran sorpresa de esta primera jornada fue el giro de guión sobre la agenda prevista en la coreografía de los recibimientos, en los que el presidente estadounidense, Donald Trump, iba a ser el único al que el anfitrión, Macron, iba a acoger personalmente a su llegada a Évian, completamente blindada estos días por unos 15.000 agentes de las fuerzas del orden.

Macron estaba en ese instante en una bilateral no prevista en el programa con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había sido el primero en llegar por la mañana al Hôtel Royal, donde se desarrollará la cumbre hasta el miércoles.

Lula le quitó así la exclusividad a Trump de ser el primero en reunirse con Macron, con quien el estadounidense mantuvo a continuación una reunión bilateral que precedió a la acogida oficial de los jefes de Estado y de Gobierno y de sus consortes por parte del mandatario francés y de su mujer, tras lo cual la cena de trabajo se reservó solo a los dirigentes.

Trump sí fue el primero, sin embargo, en abrir el desfile de invitados en la recepción ofrecida por los Macron en los jardines del Hôtel Royal, con auténticas vistas de postal.

El estadounidense no fue el único en asistir sin compañía a la cumbre del G7, ya que Melania Trump no se desplazó hasta Évian. También las primeras ministras italiana y japonesa, Giorgia Meloni y Sanae Takaichi, respectivamente, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aparecieron sin pareja.

El martes, el día más cargado, comenzará con la llegada del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con una sesión a las 07:00 GMT centrada en la paz y la seguridad en Ucrania.

Habrá después una comida de trabajo con los representantes de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Catar orientada a cómo garantizar la estabilidad en Oriente Medio, y por la tarde, tras la foto de familia a las 13:00 GMT, una sesión con la solidaridad internacional como protagonista y con el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo como organismos invitados.

El día de la clausura comenzará a las 07:30 GMT con una reunión en pro de un crecimiento económico equilibrado y sostenible, en la que participarán entre otros el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), antes de centrarse a las 10:00 GMT en la inteligencia artificial junto a líderes de tecnológicas internacionales.

Los representantes de las siete economías más industrializadas del mundo y de la Unión Europea no serán los únicos en sentarse en la mesa en Évian.

Con el objetivo de ampliar el diálogo, como países socios invitados asisten Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Corea del Sur (Lee Jae-myung), Egipto (Abdelfatah al Sisi), India (Narendra Modi) y Kenia (William Ruto). Hay tres invitados más: además de Zelenski, los mandatarios de Catar (Tamim bin Hamad Al Thani) y Emiratos Árabes Unidos (Mohamed bin Zayed Al Nahyan). EFE

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