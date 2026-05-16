Empieza la final de Eurovisión, con Finlandia y Australia favoritas, y pendiente de Israel

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(Agrega la reacción del público a la actuación de Israel)

Viena, 16 may (EFE).- La final de la 70 edición del Festival de Eurovisión arrancó este sábado en Viena con una espectacular actuación del austríaco JJ, ganador en 2025, con Finlandia y Australia como principales favoritas, y la atención puesta en la reacción que generó en el público la participación de Israel.

Un total de 25 países se disputan el ‘Micrófono de Cristal’ en la edición más polémica de los últimos años, y la que ha contado con menos países participantes desde 2004, debido al boicot de España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia.

Las casas de apuestas dan como favoritos al dúo finlandés Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y su tema ‘Liekinheitin’ y a Australia y Delta Goodrem, en su regreso a la ciudad donde el país debutó en el festival en 2015.

Grecia, Israel, Rumanía, Bulgaria y Dinamarca figuran también entre las propuestas mejor posicionadas en las apuestas, aunque a cierta distancia de las dos favoritas.

Es justo la presencia de Israel, con Noam Bettan cantando ‘Michelle’, el elemento más polémico por las críticas de algunos países a su participación, debido a los ataques militares de Israel en Gaza (2023-2025), con 72.000 muertos, en respuesta a los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La actuación de Bettan, la tercera de la noche, sucedió sin incidentes, ni en la propia sala del festival, pabellón ‘Wiener Stadthalle’, ante 10.000 espectadores, ni en la principal zona de fans en la plaza ante el Ayuntamiento de Viena.

Allí, se reunieron decenas de miles de personas, que fueron llegando al lugar ya horas antes del inicio de la final, para seguir las canciones y al final los resultados de la votación en numerosas pantallas gigantes.

El sistema de votación, que también ha sido objeto de críticas, ha cambiado para que cada televidente solo pueda votar diez veces, y no las veinte habituales hasta ahora.

El diario estadounidense New York Times publicó esta semana una investigación que apunta a que una campaña del Gobierno israelí y ese sistema de 20 votos inclinaron el resultado de forma que el representante israelí arrasara en el televoto incluso en países como España, donde los sondeos indican una amplia opinión pública contraria a Israel.

El voto de esta final se abrió nada más comenzar la primera actuación y permanecerá abierto hasta unos 40 minutos después de la última, la anfitriona Austria.

Tras las actuaciones de los 25 países, comenzará el recuento del voto del público, que se combina con el de los jurados profesionales de cada país.

Radiotelevisión española (RTVE) no retransmite el Festival, por lo que los españoles que quieran seguirlo deberán hacerlo en el canal de YouTube de Eurovisión.

España podrá votar dentro del grupo ‘resto del mundo’, que cuenta en el cómputo final como un país más. EFE

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